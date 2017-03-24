Президент Филиппин назвал помощь Евросоюза «идиотской»

Президент Филиппин Родриго Дутерте отказался от предложения Евросоюза бороться с наркотиками с помощью реабилитации, назвав его «идиотским».

«ЕС пообщались с нами, они хотят решения проблемы наркотиков в рамках здравоохранения. Они сукины дети», — заявил Дутерте, добавив, что не нуждается в ЕС и «идиотских» программах реабилитации.

Европейский союз призвал лидера Филиппин к более сдержанным методам ведения борьбы с наркотиками в стране, в частности, предложил создать программы по реабилитации наркоманов.

Согласно последним данным ООН, с момента прихода к власти Дутерте в стране были убиты более 6 тысяч человек, связанных с наркоторговлей. Мировая общественность неоднократно осуждала методы борьбы с наркобизнесом в стране, сообщает «РИА Новости».

Ранее Дутерте, известный как «мастер оскорблений», пообещал сбрасывать уличенных в коррупции чиновников с вертолета «по пути в Манилу».

Он часто не сдерживается в оскорбительных и жестких выражениях. Так, Дутерте назвал экс-главу США Барака Обаму «сыном шлюхи», генсека ООН «дураком», а в адрес Евросоюза нецензурно выражался.

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