Президент Филиппин Дутерте назвал послов США связанными с ЦРУ шпионами

Выступая в эфире Национального телевидения Филиппин, президент страны Родриго Дутерте заявил, что большинство послов США в Маниле были «шпионами, связанными с ЦРУ».

Так глава государства прокомментировал сообщения о попытках Соединенных Штатов организовать его отречение от власти, - сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

По словам Дутерте, «большинство послов США, не все, не являются действительно профессиональными послами, они в то же время шпионят и имеют связи с ЦРУ».

- Сильной стороной послов США действительно является подрыв правительств, - заявил глава государства.

Ранее газета The Manila Times писала со ссылкой на документ, полученный от "высокопоставленного источника", что Филип Голдберг, чьи полномочия в качестве посла США в Маниле недавно закончились, подготовил несколько стратегий по дестабилизации правительства Дутерте. План, в частности, должен был включать в себя поддержку оппозиции, влияние на СМИ, военную сферу, соседние страны, чтобы изолировать его в экономическом плане, а также старших правительственных чиновников, чтобы заставить их повернуться против президента Филиппин.

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