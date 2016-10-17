Президент Филиппин Дутерте сделал новое громкое заявление

Президент Филиппин Родриго Дутерте выступил с новым громким заявлением в своем стиле. Говоря о борьбе с наркоторговлей и преступностью в стране, он заявил, что ему наплевать на права человека.

"У меня есть обязанность сохранить поколение. Если здесь идет речь о правах человека, то я плевать на это хотел. Я должен вселять страх, потому что враги государства хотят уничтожить наших детей», — сказал Дутерте.

Избранный в мае президент Филиппин Родриго Дутерте начал в стране полномасштабную борьбу с наркозависимыми людьми, а также теми, кто распространяет наркотики. Согласно данным полиции, с момента прихода к власти Дутерте в стране были убиты около двух с половиной тысяч человек, связанных с наркоторговлей, напоминает РИА Новости.

Мировая общественность неоднократно осуждала методы борьбы с наркоторговлей в стране. В ответ филиппинский лидер назвал президента США Барака Обаму «сукиным сыном», а Евросоюзу показал непристойный жест.

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