Президент Филиппин Дутерте планирует посетить Россию
Президент Филиппин Родриго Дутерте не исключает визит в Россию после поездки в Японию в октябре. Филиппинский лидер прославился своими грубыми заявлениями в адрес Барака Обамы.
Президента США Дутерте называл «сукиным сыном», Евросоюзу глава Филиппин показал непристойный жест.
Дутерте стал президентом Филиппин летом этого года. Сразу же после избрания он дал силовым структурам страны карт-бланш на отстрел наркодилеров и их клиентов без суда и следствия.
7 октября по приказу президента были остановлены ежегодные совместные военно-морские учения Филиппин и США. Позднее министр обороны Дельфин Лоренсана заявил журналистам, что руководство страны планирует окончательно отказаться от военного сотрудничества с Вашингтоном, сообщает «Regnum».
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