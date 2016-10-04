Президент Филиппин Дутерте послал Обаму к черту
Президент Филиппин Родриго Дутерте, прославившийся своими эпатажными заявлениями, сказал сегодня, что президент США Барак Обама «может идти к черту».
До этого Дутерте уже называл лидера США «сукиным сыном». Это случилось в преддверии саммита «большой двадцатки» в Китае.
Кроме того президент Филиппин как то посоветовал Евросоюзу «выбрать чистилище, так как ад уже переполнен». Позже он назвал «дураком» генсека ООН Пан Ги Муна в связи с заявлениями организации по вопросу нарушения прав человека.
Также досталось от президента Дутерте папе Римскому и послу США в Маниле. Барак Обама критиковал Дутерте за его методы борьбы с наркоманией.
Аналогичная критика раздавалась из Евросоюза и ООН, напоминает РИА Новости.
Следующая новость Право вето постоянных членов Совбеза ООН могут ограничить
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии