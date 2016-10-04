Президент Филиппин Дутерте послал Обаму к черту

Президент Филиппин Родриго Дутерте, прославившийся своими эпатажными заявлениями, сказал сегодня, что президент США Барак Обама «может идти к черту».

До этого Дутерте уже называл лидера США «сукиным сыном». Это случилось в преддверии саммита «большой двадцатки» в Китае.

Кроме того президент Филиппин как то посоветовал Евросоюзу «выбрать чистилище, так как ад уже переполнен». Позже он назвал «дураком» генсека ООН Пан Ги Муна в связи с заявлениями организации по вопросу нарушения прав человека.

Также досталось от президента Дутерте папе Римскому и послу США в Маниле. Барак Обама критиковал Дутерте за его методы борьбы с наркоманией.

Аналогичная критика раздавалась из Евросоюза и ООН, напоминает РИА Новости.

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