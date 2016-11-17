Президент Филиппин допустил выход из МУС по примеру России
Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что его страна может последовать примеру России и выйти из Международного уголовного суда (МУС).
Филиппинский лидер назвал МУС «бесполезным», а намерение покинуть организацию объяснил критикой его методов борьбы с распространением наркотиков странами Запада, сообщает The Independent.
Дутерте добавил, что если Россия и Китай решат установить «новый мировой порядок», то он будет первым, кто их поддержит.
Накануне президент России Владимир Путин подписал решение об отказе РФ от участия в Римском статуте МУС. В Москве пояснили, что сдуд не оправдал возложенных на него надежд.
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