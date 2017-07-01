Президент ФИФА: Этот Кубок конфедераций прошел очень успешно
Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что Кубок конфедераций в России стал большим успехом для страны.
Он сказал: «Этот Кубок конфедераций прошел очень успешно со многих точек зрения. Мы много слышали про проблемы в России, про насилие, про хулиганов, про расизм — кто-то говорил, что людям в России будет не до футбола. Но у нас ни одного инцидента».
Инфантино отметил, что русские люди всегда были готовы прийти на помощь и много улыбались, пишет Lenta.ru.
Кубок конфедераций-2017 проходит в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля. В финале соревнований встретятся команды Германии и Чили. Сборная России победила лишь в одном матче против Новой Зеландии и заняла третье место в группе А.
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