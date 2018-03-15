Президент Египта готов лично уничтожать террористов

Египетский лидер Абдель Фаттах ас-Сиси заявил о готовности сражаться с террористами с оружием в руках.

«Готов надеть военную форму и сражаться рядом с офицерами и солдатами, чтобы мы смогли избавиться от терроризма», - цитирует его РИА «Новости».

Масштабная антитеррористическая операция началась в Египте около полутора месяцев назад. За это время военные уничтожили около120 боевиков. Большинство группировок сосредоточены на севере Синайского полуострова, где они скрываются в труднодоступных районах.

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