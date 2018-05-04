Президент Чехии признался в производстве «Новичка»

Президент Чехии Милош Земан признался в производстве нервно-паралитического газа «Новичок» на территории страны.

«Был у нас произведен и складирован «Новичок», пусть и в небольшом количестве. Мы знаем, где и когда. Не будем лицемерны. Не нужно лгать об этом», - заявил чешский лидер.

Он также признался, что осенью прошлого года в научно-исследовательском институте министерства обороны в городе Брно был протестирован нервно- паралитический яд А-230.

При этом Милош подчеркнул, что после исследования яд был уничтожен.

«У нас есть прекрасное подразделение противохимической обороны и ему необходимо изучать яды, чтобы противодействовать им», - подчеркнул президент.

4 марта экс-сотрудник ГРУ, британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены неизвестным веществом в пригороде Лондона. Британские власти заявили, что Скрипали были отравлены веществом «Новичок», а также обвинили в этом Россию. При этом до сих пор никаких доказательств предоставлено не было, сообщает «ТВ Центр».

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Места: Европа, ЕС
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