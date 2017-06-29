Президент Бразилии пропустит саммит G20

Коррупционный скандал, разразившийся вокруг имени президента Бразилии Мишеля Темира, заставил его отказаться от участия в саммите G20, который пройдет в Германии в начале июля.

Генеральный прокурор Бразилии предъявил главе государства обвинения в получении крупной взятки, поэтому теперь парламент должен проголосовать за возбуждение уголовного дела в отношении Темира.

Саммит «большой двадцатки» состоится в немецком Гамбурге 7—8 июля, сообщает Ura.ru.