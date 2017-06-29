Президент Бразилии пропустит саммит G20
Коррупционный скандал, разразившийся вокруг имени президента Бразилии Мишеля Темира, заставил его отказаться от участия в саммите G20, который пройдет в Германии в начале июля.
Генеральный прокурор Бразилии предъявил главе государства обвинения в получении крупной взятки, поэтому теперь парламент должен проголосовать за возбуждение уголовного дела в отношении Темира.
Саммит «большой двадцатки» состоится в немецком Гамбурге 7—8 июля, сообщает Ura.ru.
Следующая новость Курганская пенсионерка разводила и ела собак
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии