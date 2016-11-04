Президент Болгарии заподозрил Россию в кибератаках

Болгарский президент Росен Плевнелиев заявил, что в прошлом году во время референдума и местных выборов против его страны была проведена хакерская атака. По его мнению, Россия «почти наверняка» имеет к этому отношение.

В интервью ВВС Плевнелиев сказал, что Россия стремится разделить и ослабить Европу. По его словам, хакерские атаки – один из элементов применяемой Москвой стратегии. Для достижения своих целей Россия также ведет «масштабную пропаганду» и оказывает поддержку «популистским партиям и движениям», добавил он.

Ранее о кибератаках со стороны России заговорили в США. В частности, «русским хакерам» вменялся взлом серверов демократической партии с целью оказания влияния на результаты выборов. Каких-либо доказательств американская сторона не представила. В Москве эти обвинения назвали нелепыми.