Президент Болгарии выступил за отмену санкций против России

Болгарский президент Румен Радаев объявил, что поддержит отмену санкций против России, однако выступить с инициативой отмены он не может.

Он сказал: «Я с удовольствием поддержу любые действия по отмене этих санкций, но должно быть понятно, что президент самостоятельно не может инициировать подобные действия». Радаев пояснил, что механизм ЕС действует таким образом, что даже одна страна способна запустить процесс отмены ограничительных мер. Он отметил, что когда-то это произойдет, потому что взаимные меры приносят исключительно вред, пишет РИА Новости.

Отношения между РФ и Европой осложнились из-за ситуации в Крыму и на Украине. В 2014 году Евросоюз и США ввели санкции против отдельных физических лиц и компаний, а затем против целых секторов экономики. В ответ Россия ограничила ввоз продуктов из стран, которые ввели в отношении нее санкции: Америки, Австралии, Канады, Австралии и государств Евросоюза.

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