Президент Болгарии обвинил Россию в стремлении развалить Евросоюз изнутри

Действующий президент Болгарии Росен Плевнелиев в интервью Frankfurter Allgemeinen Zeitung заявил, что Москва предпринимает титанические усилия, для того чтобы дестабилизировать ситуацию в Евросоюзе и в конечном итоге развалить его изнутри.

По словам болгарского лидера, есть множество свидетельств того, что Кремль финансирует антиевропейские партии и СМИ в Болгарии и других странах Европы.

- Россия сейчас преследует ту же цель, что когда-то ставил перед собой СССР: ослабление Европы и распространение сомнений по поводу ценности демократии и верховенства права, - цитирует Плевнелиева РИА «Новости».

Срок действия полномочий нынешнего президента Болгарии истекает в январе 2017 года. В ноябре президентские выборы в Болгарии выиграл выдвинутый социалистами бывший главком национальных ВВС генерал Румен Радев, которого некоторые СМИ называли «пророссийским» кандидатом.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия, ЕС
Следующая новость Официальные курсы доллара и евро на среду снизились на 5 и 16 копеек

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО