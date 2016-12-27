Президент Болгарии обвинил Россию в стремлении развалить Евросоюз изнутри

Действующий президент Болгарии Росен Плевнелиев в интервью Frankfurter Allgemeinen Zeitung заявил, что Москва предпринимает титанические усилия, для того чтобы дестабилизировать ситуацию в Евросоюзе и в конечном итоге развалить его изнутри.

По словам болгарского лидера, есть множество свидетельств того, что Кремль финансирует антиевропейские партии и СМИ в Болгарии и других странах Европы.

- Россия сейчас преследует ту же цель, что когда-то ставил перед собой СССР: ослабление Европы и распространение сомнений по поводу ценности демократии и верховенства права, - цитирует Плевнелиева РИА «Новости».

Срок действия полномочий нынешнего президента Болгарии истекает в январе 2017 года. В ноябре президентские выборы в Болгарии выиграл выдвинутый социалистами бывший главком национальных ВВС генерал Румен Радев, которого некоторые СМИ называли «пророссийским» кандидатом.