Президент Белоруссии сократил свою администрацию на треть

В администрации белорусского президента Александра Лукашенко численность служащих сокращена на 30%.

Соответствующий указ был подписан главой государства с целью совершенствования деятельности администрации и оптимизации ее структуры.

В то же время штат помощников президента расширился на две новые должности – помощник по вопросам законодательной и судебной деятельности и помощник по вопросам развития финансово-кредитной системы. Кроме того, расширены полномочия пресс-секретаря главы государства в сфере работы о СМИ, передает агентство Ura.ru.