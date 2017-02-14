Президент Белоруссии сократил свою администрацию на треть
В администрации белорусского президента Александра Лукашенко численность служащих сокращена на 30%.
Соответствующий указ был подписан главой государства с целью совершенствования деятельности администрации и оптимизации ее структуры.
В то же время штат помощников президента расширился на две новые должности – помощник по вопросам законодательной и судебной деятельности и помощник по вопросам развития финансово-кредитной системы. Кроме того, расширены полномочия пресс-секретаря главы государства в сфере работы о СМИ, передает агентство Ura.ru.
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