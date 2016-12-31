Президент Белоруссии одобрил проект Таможенного кодекса ЕАЭС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил проект договора о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Соответствующий указ главы государства опубликован на национальном правовом портале республики.

Лукашенко уполномочил Государственный таможенный комитет на проведение переговоров по проекту и поручил подписать договор при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.

Комитет также получил разрешение главы государства на внесение в проект изменений и дополнений. Не имеющих принципиального характера.