Президент Белоруссии одобрил проект Таможенного кодекса ЕАЭС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил проект договора о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Соответствующий указ главы государства опубликован на национальном правовом портале республики.
Лукашенко уполномочил Государственный таможенный комитет на проведение переговоров по проекту и поручил подписать договор при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.
Комитет также получил разрешение главы государства на внесение в проект изменений и дополнений. Не имеющих принципиального характера.
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