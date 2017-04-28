Президент Австрии призвал женщин бороться с исламофобией ношением платков

Австрийский лидер Александр ван дер Беллен призвал всех женщин надеть головные платки ради борьбы с исламофобией.

«Если настоящая и разнузданная исламофобия будет продолжаться, то придет день, когда мы должны будем попросить всех женщин носить головные платки — абсолютно всех — как знак солидарности с теми, кто делает это по религиозным соображениям», - цитирует президента издание The Independent.

При этом ван дер Беллен подчеркнул, что высказывает личное мнение, и каждая женщина вправе одеваться так, как ей нравится.