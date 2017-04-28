Президент Австрии призвал женщин бороться с исламофобией ношением платков
Австрийский лидер Александр ван дер Беллен призвал всех женщин надеть головные платки ради борьбы с исламофобией.
«Если настоящая и разнузданная исламофобия будет продолжаться, то придет день, когда мы должны будем попросить всех женщин носить головные платки — абсолютно всех — как знак солидарности с теми, кто делает это по религиозным соображениям», - цитирует президента издание The Independent.
При этом ван дер Беллен подчеркнул, что высказывает личное мнение, и каждая женщина вправе одеваться так, как ей нравится.
Следующая новость В Москве за двое суток выпала половина месячной нормы осадков
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии