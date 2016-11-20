Президент антидопингового агенства переизбран на новый срок
Во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) принято решение о переизбрании президента Крейга Риди на новый срок.
Риди будет руководить организацией второй срок подряд, сообщает "Коммерсантъ". Глава WADA избирается на три года. Заместителем Крейга Риди станет министр спорта Норвегии Линда Хеллеланд. Решения о назначениях были приняты сегодня в Глазго, где проходит заседание совета учредителей WADA.
Ранее WADA опубликовала доклад о допинге в России, что вызвало крупный скандал и дисквалификацию многих спортсменов из РФ перед Олимпийскими играми в Рио. Ожидается, что вторая часть доклада будет представлена 9 декабря текущего года.
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