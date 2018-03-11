Презервативы с гимном «Боже, храни королеву» выпустили к свадьбе принца Гарри
Британская компании Crown Jewels выпустила лимитированную серию сувенирных презервативов к свадьбе принца Гарри и Меган Маркл.
Отмечается, что при вскрытии упаковки звучит гимн «Боже, храни королеву» и «Знамя, усыпанное звездами». Презервативы вышли под слоганом «Ваш принц придет». На коробке изображен принц Гарри и его невеста Меган Маркл.
Стоимость сувенира составляет 10 фунтов (около 14 долларов), передают «Известия». Коллекционная партия контрацептивов была также выпущена к свадьбе принца Уильяма и Кейт Миддлтон в 2011 году.
Торжество по случаю бракосочетания британского принца и Меган Маркл пройдет 19 мая. На свадьбу приглашены 2640 гостей.
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