Презервативы с гимном «Боже, храни королеву» выпустили к свадьбе принца Гарри

Британская компании Crown Jewels выпустила лимитированную серию сувенирных презервативов к свадьбе принца Гарри и Меган Маркл.

Отмечается, что при вскрытии упаковки звучит гимн «Боже, храни королеву» и «Знамя, усыпанное звездами». Презервативы вышли под слоганом «Ваш принц придет». На коробке изображен принц Гарри и его невеста Меган Маркл.

Стоимость сувенира составляет 10 фунтов (около 14 долларов), передают «Известия». Коллекционная партия контрацептивов была также выпущена к свадьбе принца Уильяма и Кейт Миддлтон в 2011 году.

Торжество по случаю бракосочетания британского принца и Меган Маркл пройдет 19 мая. На свадьбу приглашены 2640 гостей.