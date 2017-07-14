МО презентуют в Финляндии
Правительство Московской области решило провести презентацию инвестиционной привлекательности региона в Финляндии.
«Мы планируем роуд-шоу… в сентябре 2017 года, и в этом отношении мы активно работаем с посольством и торгово-промышленной палатой Финляндии», - рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» зампред правительства и министр инвестиций и инноваций Денис Буцаев.
По итогам мероприятия планируется привлечь в регион новые компании. Предполагается, что привлекательными для финского бизнеса могу стать пищевая перерабатывающая отрасль и производство строительных материалов.
Следующая новость СКР не будет расследовать нападение на Алексея Навального
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии