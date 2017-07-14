МО презентуют в Финляндии

Правительство Московской области решило провести презентацию инвестиционной привлекательности региона в Финляндии.

«Мы планируем роуд-шоу… в сентябре 2017 года, и в этом отношении мы активно работаем с посольством и торгово-промышленной палатой Финляндии», - рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» зампред правительства и министр инвестиций и инноваций Денис Буцаев.

По итогам мероприятия планируется привлечь в регион новые компании. Предполагается, что привлекательными для финского бизнеса могу стать пищевая перерабатывающая отрасль и производство строительных материалов.