Превышающих скорость водителей задержат по новой системе
В Москве заработала новая система фиксации превышения скорости "Пит-стоп". Теперь сотрудники ДПС смогут отслеживать нарушителей через нетбуки.
Полицейские смогут оперативно отслеживать нарушителей, превысивших скорость, и направлять материалы в суды. Данные о превышениях будут фиксироваться 934 видеокамерами. Доступ к месту хранения данных камер будет осуществляться с 50 нетбуков, сообщает РИА "Новости".
Система будет отслеживать маршруты нарушителей и принимать решение об их преследовании. В случае, если "гонщика" задержать не удастся, ему будет выписан штраф.
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