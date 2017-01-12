Преступники угнали у фирмы сразу два грузовика на юго-востоке Москвы
Сразу два грузовика «Сканиа» общей стоимостью около 7 миллионов рублей были угнаны на юго-востоке Москвы.
Как уточняется в сообщении, в ночь на среду злоумышленники угнали сразу два грузовика, принадлежащих одной компании, которые были припаркованы на улице Пруд-Ключики на юго-востоке Москвы.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщает «РЕН ТВ».
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