Преступники угнали у фирмы сразу два грузовика на юго-востоке Москвы

Сразу два грузовика «Сканиа» общей стоимостью около 7 миллионов рублей были угнаны на юго-востоке Москвы.

Как уточняется в сообщении, в ночь на среду злоумышленники угнали сразу два грузовика, принадлежащих одной компании, которые были припаркованы на улице Пруд-Ключики на юго-востоке Москвы.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщает «РЕН ТВ».