Пресс-служба Порошенко удалила сообщение о якобы состоявшейся беседе с Атамбаевым

С сайта президента Украины Петра Порошенко удалена информация о переговорах, которые глава государства якобы провел по телефону с президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым.

В пресс-релизе говорилось, что лидеры двух стран обсуждали вопросы двусторонних экономических отношений, однако в Бишкеке заявили, что Атамбаев не разговаривал с Порошенко. Заместитель руководителя аппарата президента Киргизии Сапар Исаков в разговоре с ТАСС допустил, что Порошенко мог стать жертвой розыгрыша пранкеров.

В 2016 году это уже не первый случай, когда Порошенко пытались разыграть. Однажды от его имени пытались дать интервью The New York Times, а позже пранкеры, представившись президентом Украины, звонили адвокату Надежды Савченко с просьбой, чтобы она прекратила голодовку, потому что на родине ее ждет министерское кресло.