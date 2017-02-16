Пресс-секретаря МИД Захарову привлекли к делу о защите чести и достоинства ИА Regnum

Официальный представитель российского дипломатического ведомства Мария Захарова стала в Пресненском суде столицы соответчиком по иску информационного агентства Regnum к МИД РФ. Информагентство требует опровергнуть распространенную ранее информацию.

Представитель министерства в суде возражал против привлечения Захаровой к делу. «Мы возражаем не только против привлечения Захаровой, но и против самого принятия иска как поданного неправомерно», - цитирует ТАСС юриста МИД РФ.

По словам представителя ИА Regnum, оспариваемое информагентством высказывание принадлежит именно Захаровой, поэтому истец будет ходатайствовать о ее привлечении к слушаниям дела.

Поводом для обращения информагентства в суд послужило высказывание официального представителя МИД РФ Марии Захаровой на брифинге 27 декабря 2016 года о том, что арестованные в Белоруссии за разжигание розни журналисты Regnum использовали в своих публикациях слово «недонарод». Истцы просят суд обязать МИД опровергнуть эту информацию.