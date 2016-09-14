Пресс-секретарь СК РФ не дает комментарии о собственной отставке

Российские СМИ сообщили, что глава управления взаимодействия со СМИ Следственного комитета России Владимир Маркин покидает свой пост. Сам Маркин эти данные не комментируют.

– Никаких комментариев я пока не даю, цитирует Маркина "Интерфакс". Ранее сообщалось, что Маркин могу покинуть свой пост еще в 2015 году.

В среду у Маркина должны была состояться встреча с читателями в книжном магазине в центре Москвы. На сайте магазина появилось объявление об отмене мероприятия.