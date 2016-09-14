Пресс-секретарь СК РФ не дает комментарии о собственной отставке
Российские СМИ сообщили, что глава управления взаимодействия со СМИ Следственного комитета России Владимир Маркин покидает свой пост. Сам Маркин эти данные не комментируют.
– Никаких комментариев я пока не даю, цитирует Маркина "Интерфакс". Ранее сообщалось, что Маркин могу покинуть свой пост еще в 2015 году.
В среду у Маркина должны была состояться встреча с читателями в книжном магазине в центре Москвы. На сайте магазина появилось объявление об отмене мероприятия.
Следующая новость Россияне не пострадали в ДТП с участием автобуса в Барселоне
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии