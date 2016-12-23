Пресс-конференция Путина продолжалась 3 часа 50 минут
Итоговая в 2016 году «большая» пресс-конференция президента РФ Владимира Путина продолжалась 3 часа 50 минут, за это время глава государства успел ответить на вопросы почти 50 журналистов.
Самой короткой по времени - 1 час 33 минуты - была первая встреча с журналистами в 2001 году. Самой долгой стала пресс-конференция 2008 года, когда президент отвечал на вопросы 4 часа 40 минут, - сообщает ТАСС.
В прошлом декабре пресс-конференция заняла 3 часа 8 минут.
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