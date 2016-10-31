В ДНР пресекли попытку проникновения диверсантов под видом гражданских лиц

Силовые структуры ДНР пресекли попытку проникновения на территорию республики украинских диверсантов, которые планировали пересечь линию соприкосновения к западу от Донецка под видом гражданских лиц.

Об этом на пресс-конференции рассказал заместитель командующего оперативным штабом ДНР Эдуард Басурин.

- Продолжаются попытки проникновения противника в тыл нашей республики для совершения терактов. В районе населенного пункта Марьинка нашими военнослужащими была пресечена попытка заброски террористов на территорию ДНР под видом гражданских лиц, имеющих прописку в «Донецкой области», — цитирует Басурина Донецкое агентство новостей.