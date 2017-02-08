МВД и ФСБ пресекли деятельность крупной хакерской группы

Сотрудники МВД и ФСБ пресекли деятельность группы хакеров, насчитывавшей в своем составе несколько десятков человек.

Операция была проведена еще в мае прошлого года, но сообщение о ней появилось на сайте МВД только сегодня.

По данным ведомства, участники преступной группы проживали в 17 регионах России и занимались хищением средств со счетов клиентов различных финансовых учреждений. В общей сложности им удалось похитить свыше одного миллиарда рублей.

Кроме того, хакеры занимались взломом объектов критически важной инфраструктуры, включая отечественные стратегические промышленные предприятия.

В ходе проведенных обысков у участников группы было изъято более 90 единиц компьютерной техники, холодное оружие и около 4,5 миллиона рублей. К ответственности привлечены 27 человек, из них 19 избрана мера пресечения в виде ареста.