МВД и ФСБ пресекли деятельность крупной хакерской группы

Сотрудники МВД и ФСБ пресекли деятельность группы хакеров, насчитывавшей в своем составе несколько десятков человек.

Операция была проведена еще в мае прошлого года, но сообщение о ней появилось на сайте МВД только сегодня.

По данным ведомства, участники преступной группы проживали в 17 регионах России и занимались хищением средств со счетов клиентов различных финансовых учреждений. В общей сложности им удалось похитить свыше одного миллиарда рублей.

Кроме того, хакеры занимались взломом объектов критически важной инфраструктуры, включая отечественные стратегические промышленные предприятия.

В ходе проведенных обысков у участников группы было изъято более 90 единиц компьютерной техники, холодное оружие и около 4,5 миллиона рублей. К ответственности привлечены 27 человек, из них 19 избрана мера пресечения в виде ареста.

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Места: Россия
События: криминал
Организации: МВД, ФСБ
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