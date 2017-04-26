ФСБ пресекла теракт на Сахалине

В Южно-Сахалинске пресечена деятельность сторонников запрещенной на территории РФ международной террористической организации «Исламское государство».

ФСБ России задержала двух людей, готовивших, по предварительной информации, теракт в людном месте. Один из них - россиянин, второй – выходец одной из республик Центральной Азии, сообщает ТАСС.

В ходе обысков по местам их проживания изъято самодельное взрывное устройство с готовыми поражающими элементами, компоненты для его изготовления, пропагандистские материалы ИГ и запрещенная экстремистская литература. Также в их мобильных телефонах обнаружены схемы изготовления взрывных устройств.

21 апреля на территории Киргизии задержан боевик, участвовавший в военных действиях в Сирии и планировавший теракт на территории СНГ во время дня Победы.

В тот же день хабаровский стрелок, устроивший стрельбу в здании УФСБ, как выяснилось позже, был завербован «Исламским государством».