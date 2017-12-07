Препарат от диабета препятствует развитию рака
Ученые обнаружили у сахаропонижающего препарата метформина способность противостоять раку молочной железы.
Канадские специалисты установили, что препарат воздействует на раковые клетки MCF7, препятствуя их делению. Кроме того, метформин способен замедлить или вовсе остановить размножение раковых клеток, устойчивых к воздействию антибиотика доксорубицина, который применяется в химиотерапии.
Ученые продолжают исследования для более детального изучения положительного эффекта приема метформина в качестве средства для профилактики и лечения онкозаболеваний, сообщает «Экономика сегодня» со ссылкой на издание PLoS ONE.
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