Препарат от аутизма поступил в продажу

Американские ученые заявили, что лекарство, при помощи которого можно бороться с аутизмом, уже поступило в продажу. Они заметили, что причина заболевания аутизмом – наличие дефектов на уровне клеток. По словам исследователей, похожие дефекты могут корректироваться только при помощи медикаментозного вмешательства, сообщает «VistaNews».

Передается, что более чем в 50% случаев заболевания аутизмом болезнь вызывает туберозный склероз. Это, отмечают специалисты, является генетическим расстройством, варианты, лечения которого уже отработали ученые.