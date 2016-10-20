Препарат от аутизма поступил в продажу
Американские ученые заявили, что лекарство, при помощи которого можно бороться с аутизмом, уже поступило в продажу. Они заметили, что причина заболевания аутизмом – наличие дефектов на уровне клеток. По словам исследователей, похожие дефекты могут корректироваться только при помощи медикаментозного вмешательства, сообщает «VistaNews».
Передается, что более чем в 50% случаев заболевания аутизмом болезнь вызывает туберозный склероз. Это, отмечают специалисты, является генетическим расстройством, варианты, лечения которого уже отработали ученые.
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