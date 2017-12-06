Премию «Русский Букер» вручили за роман «Убить Бобрыкина»

Лауреатом 26-й премии «Русский Букер» стала писатель Александра Николаенко с книгой «Убить Бобрыкина. История одного убийства», роман которой будет экранизирован.

В финал премии этого сезона также вошли Михаил Гиголашвили с книгой «Тайный год», Игорь Малышев («Номах. Искры большого пожара»), Владимир Медведев («Заххок»), Александр Мелихов («Свидание с Квазимодо»), Дмитрий Новиков («Голомяное пламя»).

Лауреат премии получит 1,5 млн рублей, финалисты - по 150 тысяч рублей, передает Interfax.

В 2017 году для участия в конкурсе премии было номинировано 80 произведений, допущено - 75 книг.