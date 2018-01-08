В США премируют СМИ за фейковые новости
«Самые коррумпированные и предвзятые СМИ» получат от президента США Дональда Трампа премию за фейковые новости.
Присуждение премий состоится 17 января, написал американский лидер в своем Twitter. При этом он отметил, что интерес к премии и ее важность оказались намного больше, чем ожидалось.
Трамп неоднократно обвинял американские СМИ в публикации не соответствующей действительности информации. Особенно часто он критиковал за это CNN. Премию за фейковые новости он обещал вручить еще 2 января, однако уже дважды откладывал ее.
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