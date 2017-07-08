Премьеру спектакля «Нуреев» в Большом отменили из-за плохой готовности

Причиной отмены премьеры балета «Нуреев» Кирилла Серебренникова в Большом театре назвали плохую готовность спектакля. Об этом сообщил директор Большого Владимир Урин.

Он сказал: «Мы понимаем, что на сегодняшний день в том виде, в каком находится спектакль, показывать его на сцене Большого театра нельзя». Он добавил, что для завершения постановки требуется один месяц, однако театр не располагает таким количеством времени и потому премьеру перенесли на сезон 2018/2019 годов, сообщает Meduza.

Урин подчеркнул, что решение о переносе было принято совместно с режиссером Кириллом Серебренниковым, хореографом Юрием Посоховым и другими постановщиками. Урин констатировал, что постановка оказалось гораздо сложнее, чем предполагалось. Он признался, что завершить репетиции за оставшиеся дни невозможно.

8 июля Большой театр отменил премьеру балета «Нуреев», запланированную на 11 число. Официально причину отмены объявят в понедельник, 10 июля.

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