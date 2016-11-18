Премьер-министр Японии считает Трампа заслуживающим доверия лидером

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ верит, что избранный президент США Дональд Трамп сможет стать лидером, заслуживающим доверия.

- Я считаю, что без доверия между нашими странами двусторонний альянс не может существовать. Я убежден, что Трамп станет лидером, которому можно будет доверять, — сказал Абэ, отметив, что разговор с избранным президентом США был очень содержательным.

Абэ отметил, что хочет построить с Трампом доверительные отношения, а альянс с США назвал основой японской дипломатии.

Японский премьер стал первым из мировых лидеров, встретившимся с Дональдом Трампом после его победы на президентских выборах в США, прошедших 8 ноября.

Во время телефонного разговора между лидерами Японии и США, состоявшегося 10 ноября, Трамп назвал отношения между двумя странами особым партнерством и заявил о желании укреплять это исключительное сотрудничество, сообщает ТАСС.

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Места: США, Япония
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