Премьер-министр Японии приедет в Россию в начале 2017 года
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в начале 2017 года посетит Россию с официальным визитом для продолжения обсуждения мирного договора. Об этом он заявил, выступая с лекцией в Токио.
- Я хочу использовать удобный момент для улучшения отношений, – сказал Абэ.
На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин посетил Японию с двухдневным визитом. На встрече с японским премьер-министром обсуждалась возможность заключения мирного договора и перспективы сотрудничества в экономике, сообщает «Федерал пресс» со ссылкой на агентство Kyodo.
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