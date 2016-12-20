Премьер-министр Японии приедет в Россию в начале 2017 года

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в начале 2017 года посетит Россию с официальным визитом для продолжения обсуждения мирного договора. Об этом он заявил, выступая с лекцией в Токио.

- Я хочу использовать удобный момент для улучшения отношений, – сказал Абэ.

На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин посетил Японию с двухдневным визитом. На встрече с японским премьер-министром обсуждалась возможность заключения мирного договора и перспективы сотрудничества в экономике, сообщает «Федерал пресс» со ссылкой на агентство Kyodo.