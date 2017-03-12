Премьер-министр Турции пообещал «жесткий» ответ Нидерландам

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым осудил властей Нидерландов, которые выслали из страны министра по делам семьи и социальной политике Фатме Бетуль Сайян Кайе и не разрешили ей войти на территорию турецкого консульства в Роттердаме. Он пообещал скорые ответные меры со стороны Анкары.

Агентство Anadolu цитирует премьер-министра: «Давление на Турцию и министра, обладающего дипломатической неприкосновенностью, недопустимо». Он также назвал инцидент в Нидерландах «большим дипломатическим скандалом», который, несмотря на усилия турецких властей, урегулировать так и не удалось.

Премьер призвал живущих в Нидерландах турок сохранять спокойствие и в качестве ответа на действия голландских властей принять участие в референдуме 16 февраля.

Скандал между двумя странами разгорелся после того, как Нидерланды не разрешили посадку самолета главы турецкого МИД.

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