Премьер-министр Турции назвал число жертв теракта в Диярбакыре
В результате взрыва в центральном районе турецкого города Диярбакыр погибли восемь человек. Об этом заявил премьер-министр страны Бинали Йилдырым.
По словам главы правительства, взрывом был убит один предполагаемый член запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана, которую власти подозревают в осуществлении теракта.
Йилдырым также добавил, что число пострадавших от взрыва превышает 100 человек, передает Reuters.
Первоначально сообщалось об одном погибшем и более 30 раненых. Позднее в Минюсте Турции заявили, что в числе жертв теракта есть полицейские и мирные жители.
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