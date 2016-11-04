Премьер-министр Турции назвал число жертв теракта в Диярбакыре

В результате взрыва в центральном районе турецкого города Диярбакыр погибли восемь человек. Об этом заявил премьер-министр страны Бинали Йилдырым.

По словам главы правительства, взрывом был убит один предполагаемый член запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана, которую власти подозревают в осуществлении теракта.

Йилдырым также добавил, что число пострадавших от взрыва превышает 100 человек, передает Reuters.

Первоначально сообщалось об одном погибшем и более 30 раненых. Позднее в Минюсте Турции заявили, что в числе жертв теракта есть полицейские и мирные жители.