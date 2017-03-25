Премьер-министр поздравил работников культуры с профессиональным праздником

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил с профессиональным праздником работников культуры.

Текст обращения размещен на сайте кабмина. Дмитрий Медведев подчеркнул, что работа сотрудников отрасли заслуживает искренней благодарности.

Обращаясь к «людям творчества», он отметил: «Ваши мастерство, вдохновение и тонкий вкус делают мир лучше». По словам премьера, работники культуры помогли реализовать новые проекты в рамках года культуры, литературы и кино.

Медведев обратился к сотрудникам отрасли со словами: «Желаю вам крепкого здоровья, успехов и всего наилучшего вашим родным и близким».

День работников культуры отмечается ежегодно 25 марта с 2008 года. Праздник для представителей творческих специальностей был учрежден указом президента России от 27 августа 2007 года.