Премьер-министр Польши попала в ДТП

Глава правительства Польши Беата Шидло пострадала в ДТП с участием автомобилей ее кортежа.

Инцидент произошел в городе Освенциме. Согласно предварительным данным, столкновение сразу с несколькими машинами правительственного кортежа совершил автомобиль, выезжавший с второстепенной дороги.

Шидло госпитализирована, но по словам представителя польского правительства Рафала Бохонека, серьезных травм она не получила, передает «Интерфакс» со ссылкой на телевидение Польши.

Сильнее всего пострадал один из сотрудников охраны. Он также находится в больнице. Предполагается, что в результате ДТП он мог получить переломы.

Место аварии оцеплено полицией. Виновник инцидента задержан и допрашивается полицией.