Премьер-министр Польши попала в ДТП
Глава правительства Польши Беата Шидло пострадала в ДТП с участием автомобилей ее кортежа.
Инцидент произошел в городе Освенциме. Согласно предварительным данным, столкновение сразу с несколькими машинами правительственного кортежа совершил автомобиль, выезжавший с второстепенной дороги.
Шидло госпитализирована, но по словам представителя польского правительства Рафала Бохонека, серьезных травм она не получила, передает «Интерфакс» со ссылкой на телевидение Польши.
Сильнее всего пострадал один из сотрудников охраны. Он также находится в больнице. Предполагается, что в результате ДТП он мог получить переломы.
Место аварии оцеплено полицией. Виновник инцидента задержан и допрашивается полицией.
Следующая новость Российские пограничники задержали украинца партией нижнего белья
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии