Премьер-министр Польши не получила серьезных травм в ДТП

Премьер-министр Польши Беата Шидло, которая попала в ДТП под Краковом, не получила серьезных травм.

Пресс-секретарь правительства Рафал Бохенек заявил: «Состояние здоровья премьера стабильное. Ничего серьезного не произошло».

После инцидента премьера срочно доставили в больницу в Освенциме, где провели необходимое диагностическое обследование. Затем врачи разрешили перевести ее в госпиталь в Варшаве. По информации пресс-секретаря, Шидло останется в медицинском учреждении еще какое-то время. Пока не известно сможет ли она во вторник провести заседание правительства.

ДТП с участием премьер-министра Польши произошло в пятницу вечером. Ее автомобиль с включенными световыми и звуковыми сигналами обгоняла машину Fiat. Его водитель не смог избежать столкновения, а правительственный автомобиль съехал на обочину и врезался в дерево. Серьезные травмы получил охранник премьер-министра.