Премьер-министр Италии Ренци официально подал в отставку

Пресс-служба президента Италии распространила сообщение о том, что премьер-министр страны Маттео Ренци официально подал в отставку.

Отставка главы правительства не стала неожиданностью, поскольку он анонсировал ее ранее.

Ренци отказался от должности в связи с тем, что на прошедшем в Италии в воскресенье всенародном референдуме не была поддержана предложенная им конституционная реформа, составлявшая основу его программы, - сообщает ТАСС.