Премьер-министр Италии Ренци официально подал в отставку
Пресс-служба президента Италии распространила сообщение о том, что премьер-министр страны Маттео Ренци официально подал в отставку.
Отставка главы правительства не стала неожиданностью, поскольку он анонсировал ее ранее.
Ренци отказался от должности в связи с тем, что на прошедшем в Италии в воскресенье всенародном референдуме не была поддержана предложенная им конституционная реформа, составлявшая основу его программы, - сообщает ТАСС.
Следующая новость Дерипаска через суд требует взыскать с Черногории сотни миллионов евро
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии