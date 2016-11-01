Премьер-министр Ирака пообещал Турции войну в случае ввода ее войск в страну

Если Анкара решится ввести свои войска на территорию Ирака, это повлечет за собой полномасштабную войну, к которой Багдад готов. Такое заявление сделал премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади, комментируя сообщение о том, что турецкая армия перебросила к границе с соседним государством большое количество военной техники и танков.

- Любое вторжение Турции в Ирак приведет к распаду самой Турции, — цитирует аль-Абади РИА «Новости» со ссылкой на ливанский телеканал «Аль-Маядин».

По словам главы правительства, Ирак не хочет войны, но Турция не оставит ему выбора, если перейдет дозволенные границы в прямом и переносном смысле слова.

Ранее министр обороны Турции Фикри Ышык подтвердил информацию о том, что турецкая армия сконцентрировала большие силы на участке границы с Ираном, а также заявил о том, что турецкая сторона может увеличить контингент войск на своей базе Башика на севере Ирака.