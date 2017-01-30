Премьер-министр Индии посетит летом Петербургский экономический форум
Премьер-министр Индии Нарендра Моди посетит 21-й Санкт-Петербургский международный экономический форум, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, которые приводит «Интерфакс», 21-й Санкт-Петербургский международный экономический форум пройдет 1-3 июня 2017 года.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) — ежегодное деловое российское мероприятие в экономической сфере, проводимое в Санкт-Петербурге с 1997 года, и с 2005 года при участии президента России.
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