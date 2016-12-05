Премьер-министр Франции Вальс объявил о намерении баллотироваться в президенты

Выступая перед жителями города Эври, премьер-министр Франции Манюэль Вальс объявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на предстоящие весной 2017 года президентские выборы.

- Здесь в Эври – моем родном городе, городе мой семьи, моих детей, в городе моего сердца, где говорят всегда напрямую, я выдвигаю кандидатуру на пост президента республики, - цитирует Вальса «Интерфакс» со ссылкой на французскую газету Le Figaro.

Глава правительства объяснил свое желание возглавить страну изменившимися политическими предпосылками.

- Почему я решил выдвинуть свою кандидатуру? Потому что Франция должна оценить свой вес в изменившемся мире – террористическая угроза, давление со стороны ультраправых. Я хотел бы видеть Францию независимой, непреклонной в том, что касается ее ценностей, - заявил Вальс.

По словам премьер-министра, во вторник, 6 декабря он откажется от полномочий главы Кабинета министров.

- Для меня пришло время идти дальше. Я оставлю полномочия завтра , поскольку я хотел бы предложить французам свой путь, - отметил глава правительства.

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