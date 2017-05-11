Премьер-министр Эстонии назвал 9 мая продолжением страшной оккупации

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас не увидел причин праздновать День Победы.

По его словам, 9 мая 1945 года означало для Эстонии продолжение оккупации в еще более тяжелой форме.

Ратас также отметил, что руководство центристской партии, лидером которой он является, считает неприемлемым поведение депутата Оудекки Лооне и члена правления партии Ольги Ивановой 9 мая 2017 года.

Ранее депутат парламента от Центристской партии Эстонии Оудекки Лооне 9 мая отнесла цветы к Бронзовому солдату. Она пояснила свой поступок тем, что в случае победы нацистов все эстонцы были бы убиты либо онемечены, сообщает Life.