Премьер-министр Эстонии назвал 9 мая продолжением страшной оккупации
Премьер-министр Эстонии Юри Ратас не увидел причин праздновать День Победы.
По его словам, 9 мая 1945 года означало для Эстонии продолжение оккупации в еще более тяжелой форме.
Ратас также отметил, что руководство центристской партии, лидером которой он является, считает неприемлемым поведение депутата Оудекки Лооне и члена правления партии Ольги Ивановой 9 мая 2017 года.
Ранее депутат парламента от Центристской партии Эстонии Оудекки Лооне 9 мая отнесла цветы к Бронзовому солдату. Она пояснила свой поступок тем, что в случае победы нацистов все эстонцы были бы убиты либо онемечены, сообщает Life.
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