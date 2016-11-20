Премьер Японии встретит Путина в Токио как дорогого гостя
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ рассказал, что 15-16 декабря российский лидер Владимир Путин готовится посетить Токио. Прием готовит лично глава японского правительство.
Абэ выразил намерения встретить Путина в Японии как дорогого гостя, сообщает РИА "Новости". Он также отметил, что чрезвычайно рад установке диалога между Москвой и Токио. Японские власти надеются вскоре заключить с Россией мирный договор.
– Я готов принять тебя в традиционной японской гостинице с горячим источником, а на следующий день мы переедем в Токио и обсудим экономические вопросы, – сказал Абэ Путину. Он также отметил, что российскому президенту будет предложено посетить город Нагато.
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