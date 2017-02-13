Премьер Японии признал важность прямого диалога между президентами РФ и США

По итогам визита в Соединенные Штаты премьер-министр Японии Синдзо Абэ высказался о необходимости прямых контактов между лидерами США и России для решения наиболее сложных мировых проблем.

Во время визита в США Синдзо Абэ обсудил с президентом Дональдом Трампом вопрос санкций в отношении России, а также проблемы Ирана, Украины и Сирии, сообщает ТАСС со ссылкой на японский телеканал NHK.

«Мы рассмотрели разные вопросы, включая (антироссийские) санкции», - сообщил глава правительства Японии, не приводя никаких подробностей.

По его словам, проблемы Сирии, Ирана, Украины не решить без прямого диалога между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.