Премьер Японии обрадовался активизации контактов с Москвой

Глава правительства Японии Синдзо Абэ доволен тем, что Токио и Москва ведут «энергичные дискуссии» по широкому спектру отраслей. Об этом он заявил после встречи с президентом России Владимиром Путиным на саммите АТЭС.

По словам Абэ, между ним и российским лидером состоялся «откровенный обмен мнениями», сообщает РИА «Новости». Кроме того, глава японского кабмина выразил удовлетворение тем, как продвигается подготовка к визиту Путина в Японию, намеченного на середину декабря.

Встреча Путина и Абэ в рамках саммита проходила за закрытыми дверям и продолжалась чуть более часа.