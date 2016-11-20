Премьер Японии обрадовался активизации контактов с Москвой
Глава правительства Японии Синдзо Абэ доволен тем, что Токио и Москва ведут «энергичные дискуссии» по широкому спектру отраслей. Об этом он заявил после встречи с президентом России Владимиром Путиным на саммите АТЭС.
По словам Абэ, между ним и российским лидером состоялся «откровенный обмен мнениями», сообщает РИА «Новости». Кроме того, глава японского кабмина выразил удовлетворение тем, как продвигается подготовка к визиту Путина в Японию, намеченного на середину декабря.
Встреча Путина и Абэ в рамках саммита проходила за закрытыми дверям и продолжалась чуть более часа.
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