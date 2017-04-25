Премьер Великобритании намерена бороться с «туризмом»

Курьезный случай произошел во время публичного выступления премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.

Премьер оговорилась, заявив о необходимости борьбы с «туризмом» в стране. «Мы намерены вести мир за собой в предотвращении туризма», — заявила Мэй, имея в виду терроризм, однако не заметила собственной оговорки, оставив слушателей в недоумении.

Пользователи интернета быстро подхватили реплику премьера, отметив, что не сдадутся «этим туристам», сообщает «РИА Новости».