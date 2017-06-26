Премьер Украины увидел «руку Москвы» в блокаде Донбасса

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман обвинил Россию в координации действий организаторов торговой блокады Донбасса.

По его мнению, нет никаких сомнений в том, что организаторы блокады Донбасса действовали по указам из России.

Гройсман заявил, что организаторы блокады дали повод ввести внешнее управление на предприятиях украинской юрисдикции в Донбассе.

«Сейчас все наши полезные ископаемые, наш уголь, все наши меткомбинаты работают 100 процентов на российскую экономику. Они сами, авторы блокады, перенаправили миллиарды из украинского бюджета в российский бюджет. Вот что они сделали», — сказал Гройсман в интервью агентству ЛигаБизнесИнформ.

При этом украинский премьер не привел никаких доказательств связи радикалов с Россией.

В январе текущего года группа радикалов заблокировала грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией региона. В ответ на блокаду власти ДНР и ЛНР ввели внешнее управление на украинских предприятиях.